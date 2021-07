Don Cheadle nie rozumie za co otrzymał nominację do nagrody Emmy 0

Wreszcie poznaliśmy nominacje do tegorocznych nagród Emmy. Wsród nominowanych nazwisk nie brakuje niespodzianek. Z pewnością jedną z nich jest Don Cheadle.

Don Cheadle - "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów"

Nominacja dla Dona Cheadle'a jest tak wielkim zaskoczeniem, że nawet sam zainteresowany nie jest do końca pewny, dlaczego owe wyróżnienie otrzymał. Ten znakomity amerykański aktor otrzymał bowiem nominację za swój niezwykle krótki występ gościnny w serialu od Marvel Studios, który powstał dla platformy streamingowej Disney+ – The Falcon and the Winter Soldier.

Don Cheadle pojawia się na ekranie przez niespełna dwie minuty w roli pułkownika Jamesa Rhodesa, znanego także, jako War Machine. Jak widać szanowne gremium z Academy of Television Arts & Sciences zajmujące się nagrodami Emmy uważa, że tyle wystarczy, aby otrzymał nominację w kategorii najlepszego występu gościnnego w serialu dramatycznym.

Poniżej możecie rzucić okiem na komentarz dotyczący owej nominacji, który na Twitterze zamieścił aktor, dla którego jest to już 11 nominacja do Emmy. Do tej pory Don Cheadle ani razu nie odebrał statuetki. Może tym razem się uda?

Źrodło: ComicBookMovie