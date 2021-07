Zwiastun filmu "Respect" - biografii Arethy Franklin 0

Dystrybutor udostępnił polską zapowiedź filmu "Respect", którego tematem jest życie i twórczość Arethy Franklin, czyli jednej z ikon amerykańskiej muzyki soulowej i bluesowej. W tytułowej roli Jennifer Hudson.

Wcześnie osierocona córka, nastoletnia matka, amerykańska ikona muzyki. Wielka diwa, pierwsza kobieta włączona do Rock and Roll Hall of Fame, Królowa muzyki soul – Aretha Franklin. Zachwycała już jako dziecko śpiewając w kościele swojego ojca (w roli pastora C. L. Franklina – Forest Whitaker), renomę zyskała jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności, ale żeby zdobyć powszechne uznanie i szacunek musiała znaleźć swoje własne brzmienie i wypuścić prawdziwy hit. Fenomenalne Respect zdobyło szturmem listy przebojów i zapewniło jej nieśmiertelną sławę. Swój geniusz potwierdziła kolejnymi płytami, w tym porywającym albumem Amazing Grace, w którym powróciła do korzeni śpiewając muzykę gospel. Media nazwały ją najwybitniejszą wokalistką naszych czasów.

Film Respect opowiada zadziwiającą, lecz prawdziwą historię kobiety, która swoim anielskim głosem rzuciła na kolana cały świat. Laureatka Oscara Jennifer Hudson (Dreamgirls) śpiewająco wciela się w Arethę Franklin w filmie biograficznym, niezrównanym kinowym doświadczeniu, który poruszy czułą strunę u każdego widza.

Film w naszych kinach od 13 sierpnia.

Źrodło: Forum Film