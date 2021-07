''Loki'' z oficjalnym odnowieniem na 2. sezon 0

Disney w trakcie napisów finałowego odcinka pierwszego sezonu serialu Loki, którego emisja miała miejsce wczoraj poinformował o oficjalnym odnowieniu produkcji na drugi sezon.

fragment plakatu promującego serial ''Loki''

Informacja ta umieszczona została na aktach Lokiego w formie czerwonej pieczęci.

Jest to pierwszy serial Marvela, który odnowiony został na kolejną serię. Pierwsze dwa WandaVision i The Falcon and the Winter Soldier zakończone zostały po pierwszym sezonie, a dalsze losy ich bohaterów prawdopodobnie poznamy w kolejnych filmach Marvela.

Serial Loki ma początek zaraz po tym, jak przebiegły Asgardianin kradnie upragniony Tesserakt podczas wydarzeń z 2019 roku w Avengers: Endgame. Ta alternatywna wersja Lokiego, ponownie grana przez Toma Hiddlestona, zostaje szybko przekazana do tajemniczego Urzędu Zróżnicowania Czasu, znanego również jako TVA, biurokratycznej organizacji, która istnieje poza czasem i przestrzenią i monitoruje oś czasu. Dają Lokiemu prosty wybór: usunięcie z powodu "wariantu czasowego" lub pomoc w naprawieniu ośi czasu i powstrzymanie większego zagrożenia. Oczywiście, z uwagi na na to, że jest to Loki, wkrótce zostaje uwięziony we własnym thrillerze kryminalnym, podróżując w czasie i zmieniając ludzką historię.

Źrodło: deadline