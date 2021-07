Guy Pearce księdzem w zwiastunie horroru "Egzorcyzmy dnia siódmego" 0

Temat egzorcyzmów w filmie ciągle jest mocno reprezentowany, w tym roku w naszych kinach zawita kolejna produkcja dotykająca tego tematu. Już 13 sierpnia na dużym ekranie zobaczymy produkcję Egzorcyzmy dnia siódmego, a w międzyczasie zapraszamy do obejrzenia zwiastuna.

fragment plakatu filmu "Egzorcyzmy dnia siódmego"

Istnieją drzwi, których nigdy nie powinno się otwierać. A za nimi siły, które tylko czyhają, by posiąść twą duszę! Znany egzorcysta (Guy Pearce), rozpoczyna szkolenie początkującego księdza Daniela (Vadhir Derbez). Razem badają przypadki opętań, wobec których inni pozostają bezsilni. Zanurzeni coraz głębiej w prawdziwe piekło na ziemi, księża wpadają na trop sprawy, której początki sięgają czasów pielgrzymki Jana Pawła II do USA w 1995 roku. Wkrótce ponure fakty odkryte przez egzorcystów zatrą granice pomiędzy dobrem a złem i dopuszczą do głosu dawno uśpione demony.

Czy zagraża nam nowa epidemia, groźniejsza niż wszystko inne, bo infekująca zarówno ciała, jak i dusze? To pytanie, które zadaje sobie Kościół katolicki, który z coraz większym niepokojem obserwuje nagły wzrost przypadków opętań na całym świecie. Prawdę o skali i grozie tego zjawiska ma odkryć film Egzorcyzmy dnia siódmego – horror w reżyserii Justina P. Lange’a, autora nagradzanych obrazów The Dark i Mrok. W obsadzie filmu otwierającego nowy rozdział w gatunku horrorów o egzorcyzmach występują: nominowany do Złotego Globu – Guy Pearce, Vadhir Derbez oraz gwiazda Avatara – Stephen Lang.

Źrodło: Kino Świat