Nandor i słońce w zwiastunie 3. sezonu ''Co robimy w ukryciu'' 0

Fani Taiki Waititi'ego i jego Co robimy w ukryciu z pewnością już zacierają ręce z radości. Coraz bliżej bowiem do premiery trzeciego sezonu serialu opartego na przebojowej komedii z 2014 roku. Stacja FX, dla której powstaje produkcja opublikowała pierwszą zapowiedź nowej serii. Możecie zapoznać się z nią poniżej.

na zdjęciu Kayvan Novak, serial ''Co robimy w ukryciu''

Zwiastun to bardziej teaser, który skupia się głównie na postaci Nandora, w którego wciela się Kayvan Novak. Widzimy go jak przechadza się w promieniach słońca. Tak nam się przynajmniej wydaje, dopóki nie okazuje się, iż radość ze słońca czerpie on za pomocą technologii.

Obraz przedstawia codzienne, a raczej conocne życie trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor The Relentless, wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo oraz uwodzicielska Nadja. Pomaga im wierny sługa Nandora, człowiek imieniem Guillermo. Te nocne istoty starają się jak najlepiej przystosować do życia we współczesnym świecie, nie zawsze dobrze im to jednak wychodzi…

W serialu w głównych rolach występują Kayvan Novak jako Nandor, Matt Berry jako Laszlo, Natasia Demetriou jako Nadja, Harvey Guillen jako Guillermo i Mark Proksch jako Colin.

Premiera 3. sezonu Co robimy w ukryciu już 2 września 2021 roku na FX. Dzień później odcinek pojawiać będzie się na Hulu.

Źrodło: Twitter