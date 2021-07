W ilu scenach zobaczymy Colina Farrella jako Pingwina w "Batmanie"? 0

Raczej nikt nie spodziewał się, że rola Colina Farrella w nowej odsłonie przygód Mrocznego Rycerza będzie bardzo rozbudowana i otrzyma sporo czasu ekranowego. Teraz dzięki odtwórcy postaci Pingwina wiemy mniej, więcej czego możemy się spodziewać.

fragment plakatu filmu "Batman"

Batman z powodu pandemii koronawirusa oraz zachorowań na COVID-19 musiał borykać się ze sporymi problemami produkcyjnymi. Warto przypomnieć, że nawet Robert Pattinson, który zakłada kostium Mrocznego Rycerza musiał z tego powodu zrobić sobie przerwę. W niedawnym wywiadzie, którego udzielił Colin Farrell, opowiadał o tej sytuacji:

Oczywiście Robert zachorował i to było coś w stylu: "Pieprzony Batman ma COVID? Batman ma COVID? To pieprzone piekło". Od pierwszego do ostatniego ujęcia musieliśmy pracować 12 albo 14 miesięcy.

W dalszej części rozmowy aktor potwierdził, że reżyser filmu Matt Reeves pracuje nad poskładaniem całego materiału. Farrell zdradził również w ilu scenach się pojawi:

Matt Reeves teraz wszystko łączy. Nie widziałem, ani go nie słyszałem. Nie mam pojęcia, co kombinuje, ale jest w to mocno wkręcony. Mam tylko pięć czy sześć scen, więc nie mogę się doczekać, aż obejrzę film, ponieważ wiem, że moja obecność go nie zrujnuje. Będę przez te moje dziewięć minut czuł się nieswojo, ale reszty nie mogę się doczekać, chce zobaczyć, jak Matt ożywił ten świat.

żartował sobie Farrell

Bardzo prawdopodobne, że Pingwin będzie tylko i wyłącznie wprowadzeniem w Batmanie i jeśli powstaną kolejne części, to właśnie on przejmie pałeczkę dowodzenia. Nie jest tajemnicą, że to na Człowieku-Zgadce będzie skupiona uwaga Mrocznego Rycerza. Dodatkowo na ekranie nie zabraknie Kobiety-Kot.

Źrodło: ComicBookMovie