Marvel Cinematic Universe cały czas się rozrasta. Potwierdzeniem tej tezy jest wprowadzenie do uniwersum nowej postaci. Tym razem studio zdecydowało się na superbohatera z Azji. Mowa oczywiście o filmie Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni .

W roli głównej wystąpi Simu Liu, którego nazwisko na razie nie mówi zbyt wiele. Mimo wszystko w obsadzie aktorskiej można naleźć kilka znanych twarzy. Wśród nich jest między innymi Michelle Yeoh, która aktualnie promuje najnowszy film, w którym miała okazję się pojawić, czyli Gunpowder Milkshake. Aktorka udzieliła wywiadu, który oczywiście uwzględnił nową produkcję Marvela.