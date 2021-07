Wpadka na zakończenie Festiwalu w Cannes - znamy listę laureatów 0

Festiwal Filmowy w Cannes już za nami. Znamy wszystkich laureatów, choć mało brakował, a Spike Lee (który w tym roku bym przewodniczącym jury) za szybko ogłosiłbym zdobywcę Złotej Palmy.

fragment plakatu Festiwalu w Cannes

Złotą Palmę w tym roku zdobyła Julia Ducournau za swój film Titane. Jest ona drugą w historii kobietą, która zdobyła główną nagrodę na Festiwalu Filmowym w Cannes, po Jane Campion, która w 1993 roku otrzymała statuetkę za film Fortepian.

Podczas ogłaszania wyników doszło do małego nieporozumienia, otóż Spike Lee nie do końca zrozumiał o co prosiła go prowadząca ceremonię i chciał wyjawić już na samy początku głównego laureata, na szczęście w samą porę został powstrzymany.

Festiwal Filmowy w Cannes 2021 oficjalnie zakończył się ceremonią wręczenia nagród, podczas której tegoroczne jury konkursowe wybrało najlepsze filmy festiwalu. Jak wspominaliśmy Spike Lee był przewodniczącym, w jury zasiadali także reżyser Mati Diop, piosenkarka i autorka tekstów Mylène Farmer, aktorka/reżyserka Maggie Gyllenhaal, scenarzystka/reżyserka Jessica Hausner, aktorka/reżyserka Mélanie Laurent, scenarzystka/reżyserka Kleber Mendonça Filho, aktor Tahar Rahim oraz aktor Song Kang-ho.

Poniżej pełna lista zwycięzców:

Złota Palma:

Titane, reż: Julia Ducournau

Grand Prix (ex aequo)

A Hero, reż: Asghar Farhadi,

Compartment No. 6, reż: Juho Kuosmanen

Najlepszy aktor

Caleb Landry Jones, Nitram

Nagroda Jury (ex aeqo)

Ahed’s Knee, reż: Nadav Lapid

Memoria, reż: Apichatpong Weerasthakul

Najlepszy reżyser:

Leos Carax, Annette

Najlepsza aktorka:

Renate Reinsve, The Worst Person In The World

Najlepszy scenariusz:

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Specjalne wyróżnienie:

August Sky, reż: Jasmin Tenucci

Złota Kamera:

Murina, reż: Antoneta Alamat Kusijanovic

Złota Palma dla filmu krótkometrażowego:

All The Crows In The World, reż: Tang Yi

Źrodło: festival-cannes.com