Kate Herron nie wyreżyseruje 2. sezonu ''Lokiego'' 0

Kate Herron potwierdziła, iż nie stanie za kamerą drugiego sezonu serialu Loki, który niedawno otrzymał od Disney+ oficjalne odnowienie.

fragment plakatu promującego serial ''Loki''

W jednym z ostatnich wywiadów ujawniła, iż jest podekscytowana dalszą kontynuacją serialu, jednak teraz będzie ona tylko osobą, która obejrzy tą produkcję, a nie będzie w nią zaangażowana. Od samego początku wiedziała, iż pokieruje tylko jednym sezonem, bowiem na początku prac na planie nie było mowy o kontynuacji. Decyzja Disney’a ją zaskoczyła.

Obecnie Herron zajmie się pracą nad innymi swoimi projektami, które nie związane są z Marvelem. Powrotu do MCU jednak nie wyklucza. Na razie jednak chce skupić swoją uwagę na czymś innym.

Nie wyłoniono jeszcze nowego reżysera, który zajmie się realizacją kolejnych epizodów o przygodach Lokiego. Miejmy nadzieję, iż ta zmiana na tak poważnym stanowisku nie wpłynie na jakość produkcji.

Serial Loki ma początek zaraz po tym, jak przebiegły Asgardczyk kradnie upragniony Tesserakt podczas wydarzeń z 2019 roku w Avengers: Koniec gry. Ta alternatywna wersja Lokiego, ponownie grana przez Toma Hiddlestona, zostaje szybko przekazana do tajemniczego Urzędu Zróżnicowania Czasu, znanego również jako TVA, biurokratycznej organizacji, która istnieje poza czasem i przestrzenią i monitoruje oś czasu. Dają Lokiemu prosty wybór: usunięcie z powodu "wariantu czasowego" lub pomoc w naprawieniu osi czasu i powstrzymanie większego zagrożenia. Oczywiście, z uwagi na na to, że jest to Loki, wkrótce zostaje uwięziony we własnym thrillerze kryminalnym, podróżując w czasie i zmieniając ludzką historię.

Źrodło: ComingSoon