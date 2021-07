''G.I. Joe'' powraca do korzeni - Hasbro realizuje animowany serial

Choć większość z Was G.I. Joe z pewnością kojarzy głównie z kinowych filmów, to seria ta zapoczątkowana została kreskówką, która doczekała się dwóch sezonów i emitowana była w latach 1985-1986. Teraz po latach seria powrócić ma do swoich korzeni.