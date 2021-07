Nicolas Cage wyjaśnia dlaczego opuścił Hollywood 0

Nicolas Cage to aktor, który w latach 90. i na początku obecnego wieku zasłynął wieloma dobrymi rolami. Potem jednak niezbyt dobrze zaczął dopierać produkcję, w których występował, co do tej pory odbija się na nim szerokim echem. Teraz jednak pojawił się z niezależnym filmie Pig, za rolę w którym zebrał mnóstwo entuzjastycznych recenzji.

na zdjęciu Nicolas Cage, film ''Joe''

W jednym z ostatnich wywiadów dotyczących promocji filmu Pig, Cage zapytany o to dlaczego zrezygnował z grania w wielkich hollywoodzkich produkcjach, stwierdził iż filmy te dusiły go i nie pozwoliły rozwinąć mu aktorskich skrzydeł.

Czuję, że poszedłem na własną dzicz i opuściłem małe miasteczko jakim jest Hollywood. Nie wiem czy chciałbym wrócić. Gdybym miał zrobić kolejny film Disney’a byłoby to przerażające. To zupełnie inny klimat. powiedział Cage

Aktor zdradził także, iż w filmach hollywoodzkich nie ma miejsca na swobodę, tam wszystko jest napisane od deski do deski i trzeba zagrać to dokładnie tak jak wymyślił sobie reżyser, bo czas goni. W filmach niezależnych jest większa swoboda jeśli chodzi o eksperymentowanie. Nie czuć tego ciśnienia i presji czasu. Cage stwierdził również, iż zawsze w wielkich produkcjach musiał grać w określony z góry sposób i właśnie za to był przeważnie krytykowany.

Akcja filmu Pig osadzona jest na pustkowiach stanu Oregon. W odizolowanej od świata leśnej chatce żyje zbieracz trufli – w tej roli Nicolas Cage. Jego jedynym towarzyszem jest świnka. Ma on spokój, który jednak zostaje zakłócony, gdy atakuje go grupa zamaskowanych ludzi. Porywają oni świnkę. Mężczyzna wraca do miasta w celu jej poszukiwania. Niestety, aby efektywnie je prowadzić musi nawiązać kontakt ze swoim przeszłym życiem, o którym usilnie do tej pory starał się zapomnieć.

Jak na razie nie wiadomo kiedy film pojawi się w kinach w naszym kraju.

Źrodło: Fox News