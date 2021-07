''The Last of Us'' ma ośmiocyfrowy budżet na odcinek 0

W Fort Macleod w Albercie w Kanadzie trwają już prace na planie serialu The Last of Us, będącego adaptacją popularnej gry wideo od Naughty Dog. Jak się okazuje twórcy nie zamierzają oszczędzać i wykładają naprawdę pokaźną kwotę na odcinek.

plakat promujący serial ''The Last of Us''

Jak zdradza Damian Petti, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Teatralnych 212 budżet na każdy odcinek serialu przekroczyć ma ośmiocyfrową kwotę, a więc wynosić będzie minimum 10 mln dolarów. Produkcja o tak wielkim rozmachu pomoże także lokalnej gospodarce, bowiem ekipa spędzi w tamtym rejonie około roku. Tyle mają trwać zdjęcia do serialu.

The Last of Us jest rzeczywiście potworem. Ma pięciu dyrektorów artystycznych i zatrudnia armię techników. Sześć miesięcy przygotowań i rok zdjęć. Nie mogę potwierdzić oficjalnych danych budżetowych, ale powiem, iż jest to prawdopodobnie największa produkcja jaka powstaje w Kanadzie. Projekt przekracza ośmiocyfrową liczbę na odcinek, więc ma wielki wpływ na okoliczną gospodarkę. Istnieją setki firm, które czerpią korzyści z naszej pracy. powiedział Damian Petti



