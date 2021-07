Rosa Salazar w zwiastunie serialu Netflixa ''Brand New Cherry Flavor'' 0

Netflix zaadaptował powieść grozy Todda Grimsona 'Brand New Cherry Flavor'. Przygotowana została limitowana ośmioodcinkowa seria, za którą odpowiadają Nick Antosca i Lenore Zion. W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź tej produkcji, z którą zapoznać możecie się w dalszej części tego artykułu.

na zdjęciu Rosa Salazar, serial ''Brand New Cherry Flavor''

Akcja serialu rozgrywa się na początku lat 90. XX wieku. Główna bohaterka to Lysa N. Nova, ambitna młoda reżyserka, która przybywa do Hollywood, aby nakręcić swój pierwszy film. Ufa jednak niewłaściwej osobie i jej wymarzony projekt zamienia się w istny koszmar. Trafia do świata halucynacji pełnego seksu, zombie, morderców i małych kotków z nadprzyrodzonymi mocami. W rzeczywistości tej żyje także pewien tajemniczy tatuażysta, który uwielbia rzucać klątwy na ludzi. Lisa, aby wyjść z tego popapranego świata do którego przypadkowo trafiła, będzie musiała odkryć kilka sekretów z swojej własnej przeszłości.

Główną bohaterkę portretuje Rosa Salazar, aktorka znana m.in. z filmu Więzień labiryntu: Lek na śmierć czy Alita: Battle Angel. Oprócz niej w obsadzie znajdują się także Catherine Keener, Eric Lange, Jeff Ward, Manny Jacinto, Hannah Levien, Leland Orser i Patrick Fischler.

Premiera serialu już 13 sierpnia 2021 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting