Adrien Brody wystąpi w kolejnym filmie Wesa Andersona

Wes Anderson to dość płodny reżyser, który po ubiegłorocznym filmie Kurier Francuski z liberty, Kansas Evning Sun, pracuje już nad kolejnym projektem. Angaż w nim otrzymał jeden z jego stałych współpracowników – Adrien Brody.

na zdjęciu Adrien Brody, film ''Houdini''

Najnowsza produkcja Andersona będzie szóstą, w której wystąpi aktor znany z filmu Pianista. Do tej pory zagrał w czterech pełnych metrażach Andersona i jednej krótkometrażówce. Filmowiec do swojego projektu oprócz Brody’ego zaprosił także dwójkę innych częstych współpracowników. Są to Tilda Swinton i Bill Murray.

O samej produkcji nie wiemy zbyt wiele. Ma ona być kręcona w Hiszpanii. Nie znany jest jej oficjalny tytuł, ani nawet zarys fabuły. Wiadomo jednak, iż po raz kolejny zarówno za reżyserię, jak i scenariusz odpowie Wes Anderson.

Brody to utalentowany aktor, który najbliższą przyszłość będzie miał naprawdę pracowitą. Zanim przyjął angaż u Andersona, miał już rolę w nadchodzącym trzecim sezonie serialu HBO Sukcesja oraz w limitowanym serialu tej samej sieci opowiadającym o drużynie Los Angeles Lakers.

Lubicie twórczość Wesa Andersa? Który z powstałych do tej pory filmów zapadł Wam najbardziej w pamięć? Dajcie znać w komentarzach.

Źrodło: deadline