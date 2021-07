Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Ostatni pojedynek" - pierwszy zwiastun historycznego widowiska Ridleya Scotta 1

Twentieth Century Studios oraz filmowy wizjoner Ridley Scott przedstawiają Ostatni pojedynek, wciągającą opowieść o zdradzie i zemście, rozgrywającą się w scenerii czternastowiecznej Francji, gdzie brutalność i przemoc wobec kobiet są na porządku dziennym, a spory rozstrzyga się w pojedynkach na śmierć i życie.

W tej historycznej epopei opartej na prawdziwych wydarzeniach opisanych w "Ostatnim pojedynku" Erica Jagera, zobaczymy zdobywcę Oscara Matta Damona oraz dwukrotnie nominowanego do tej nagrody Adama Drivera. W filmie wystąpi również zdobywca Oscara Ben Affleck oraz zdobywczyni nagrody Emmy Jodie Comer. Obraz wyreżyserowany przez czterokrotnie nominowanego do Oscara Ridleya Scotta powstał na podstawie scenariusza autorstwa Bena Afflecka, Matta Damona i nominowanej do Oscara Nicole Holofcener.

Producentami Ostatniego pojedynku są: Scott, Kevin Walsh, Jennifer Fox oraz Holofcener, a producentami wykonawczymi Damon, Affleck, Madison Ainley, Drew Vinton i Kevin Halloran.

Ostatni pojedynek w kinach od 15 października 2021 roku.

