Netflix prezentuje plakat filmu Armia złodziei przed nadchodzącym panelem na Comic-Con!

Matthias Schweighöfer i Nathalie Emmanuel - "Armia złodziei"

W prequelu Armii umarłych Zacka Snydera, Dieter, kasjer z małego miasteczka, zostaje wciągnięty w przygodę życia, gdy tajemnicza kobieta rekrutuje go do grupy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców, próbujących napaść na kilka legendarnych, niemożliwych do złamania sejfów w całej Europie.

Reżyserem filmu jest odtwórca głównej roli, czyli Matthias Schweighöfer. W obsadzie aktorskiej znaleźli się również Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen.

Premiera już wkrótce na Netflix!

Na razie liczymy na to, że platforma streamingowa zaprezentuje w trakcie Comic-Conu zapowiedź filmu.

Źrodło: Netflix