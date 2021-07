Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy będzie hit na miarę "Obecności"? Zobaczie zwiastun "Wcielenia", nowego horroru Jamesa Wana 0

Reżyser James Wan przedstawia nową wizję grozy. Zobaczcie zwiastun produkcji noszącej tytuł Wcielenie.

Annabelle Wallis - "Wcielenie"

W filmie, Madison jest sparaliżowana przez wstrząsające wizje makabrycznych morderstw, a jej męka pogłębia się, gdy odkrywa, że te sny na jawie są w rzeczywistości przerażającą rzeczywistością. Występują Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Jake Abel i Ingrid Bisu.

James Wan wyreżyserował na podstawie scenariusza Akela Coopera, historii autorstwa Wana i Ingrid Bisu oraz Coopera. Film został wyprodukowany przez Wana i Michaela Clear’a, a Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu i Lei Han pełnią funkcję producentów wykonawczych.

Za kulisami do Wana dołączyli jego stali współpracownicy, operator Don Burgess i montażysta Kirk Morri, scenograf Desma Murphy, a także projektantka kostiumów Lisa Norcia. Za muzykę odpowiada Joseph Bishara, który skomponował muzykę do wszystkich siedmiu filmów z uniwersum "The Conjuring".

Wcielenie trafi do kin 10 września.

Źrodło: Warner Bros. Polska