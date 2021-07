''Przeznaczenie: Saga Winx'' - ekipa wchodzi na plan 2. sezonu 0

Fani czarodziejek ze szkoły Alfea mogą zacierać ręce z radości. Już ruszyły prace na planie drugiego sezonu serialu Netflixa Przeznaczenie: Saga Winx, którego fabuła opiera się na włoskiej kreskówce Klub Winx.

fragment plakatu promującego serial ''Przeznaczenie: Saga Winx''

Plany zdjęciowe znajdują się w Irlandii. Poniżej możecie zobaczyć krótkie wideo zza kulis planu, na którym widać członków obsady oraz wpis z oficjalnego konta Netflixa na Twitterze informujący o rozpoczęciu produkcji oraz o dołączeniu do obsady trójki nowych nazwisk.

Z nowych twarzy w drugim sezonie zobaczymy Brandon Grace jako Grey, Éanne Hardwicke jako Sebastiana i Pauline Chávez jako Florę, która jest jedną z głównych bohaterek w włoskiej animacji.

Przeznaczenie: Saga Winx to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei – szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z… potworami, które zagrażają ich życiu.

W drugim sezonie do swoich ról powrócą Abigail Cowen jako Bloom, Hannah van der Westhuysen jako Stella, Precious Mustapha jako Aisha, Eliot Salt jako Terra i Elisha Applebaum jako Musa.

