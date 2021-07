Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Złe baśnie" brzmią jak zgrzyt noża po szkle - zobaczcie zwiastun 0

Już 10 września do polskich kin wejdzie film Złe baśnie. Dzisiaj przypominamy Wam zwiastun tej produkcji.

Giulia Melillo - "Złe baśnie"

Baśnie Damiano i Fabio d’Innocenzo przypominają mocno baśnie innych braci, Grimm. Daleko im do sielanki i bajkowego klimatu. Brzmią bardziej jak zgrzyt noża po szkle. Pewne jest, że ta ujęta w formułę mrocznej współczesnej baśni opowieść to kino ekstremalnych emocji, angażujące widza do ostatniego nerwu.

Film został doceniony na wielu światowych festiwalach. Zdobył m.in. Srebrnego Niedźwiedzia za scenariusz na Festiwalu w Berlinie, był nominowany również za scenariusz do Europejskich Nagród Filmowych.

Akcja toczy się w upalne lato, na rzymskim przedmieściach. Lejący się z nieba żar powoduje, że czas stoi tu niemal w miejscu. Do włoskiego dolce vita jednak stąd daleko, zwłaszcza gdy już przekroczy się próg świata wykreowanego przez braci D’Innocenzo.

Zamieszkujące to miejsce rodziny na pierwszy rzut oka niczym specjalnym się nie wyróżniają. Podobnie jak wiele innych, dzielą swoje radości i smutki, a lepsze momenty przeplatają gorszymi. Tyle że tych drugich, połączonych z narastającą frustracją oraz agresją powodowaną sytuacją osobistą, materialną czy klasową, jest zdecydowanie więcej. Domy nie są już schronieniami, stając się niemymi świadkami sadystycznych zachowań ojców oraz bierności matek. Obojętność dorosłych najmocniej uderza w dzieci, które mogą się okazać prawdziwą siłą wywrotową tej złej baśni…

Źrodło: AURORA FILMS