Reżyser serii ''Śmierć nadejdzie dziś'' nakręci familijną przygodówkę o duchu dla Netflixa

Jak donoszą zagraniczne media reżyser i scenarzysta Christopher Landon zajmie się realizacją swojego pierwszego filmu dla Netflixa – 'We Have A Ghost'.

na zdjęciu Christopher Landon, film ''Śmierć nadejdzie dziś''

Landon na swoim koncie ma m.in. scenariusz do 4 filmów z serii Paranormal Activity, a obecnie pracuje nad częścią kolejną. Spod jego skrzydeł wyszła także udana seria horrorów komediowych Śmierć nadejdzie dziś czy produkcja Piękna i rzeźnik również utrzymana w tych klimatach.

We Have A Ghost ma być familijnym filmem przygodowym z duchem w tle. Główny bohater to Kevin, który wraz z rodziną przenosi się do nowego domu. Ten jak się okazuje jest już zamieszkały przed ducha imieniem Ernest. Odkrycie to przedostaje się do mediów, co nie będzie miało dobrych skutów. Gdy Kevin i Ernest postanowią odkryć tajemnicę z przeszłości ducha, oboje stają się celem CIA.

Obsada produkcji prezentuje się wyśmienicie. Angaże otrzymali m.in. Anthony Mackie, David Harbour, Jahi Di'allo Winston, Tig Notaro, Jennifer Coolidge, Erica Ash, Isabella Russo, Niles Fitch, Faith Ford i Steve Coulter. Landon napisze scenariusz do filmu na podstawie opowiadania Geoffa Manaugha pod tytułem Ernest.

