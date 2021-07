Wybrano reżysera nowego ''Blade'a'' - to Bassam Tariq 0

Jak wiadomo Marvel zamierza wskrzesić postać Blade’a. Ten legendarny łowca wampirów z powrotem pojawi się na wielkim ekranie. Prace nad tym projektem cały czas prą do przodu. Właśnie wyłoniono nazwisko osoby, która zajmie się reżyserią tej produkcji.

logo filmu ''Blade''

Za kamerą nowego filmu z Blade’m w roli głównej stanie Bassam Tariq. To właśnie jego wizja przekonała Kevina Feige i szefów Marvel Studios. Większości z Was nazwisko to prawdopodobnie nic nie mówi. Nic dziwnego, bowiem Tariq na swoim koncie ma zaledwie jeden pełnometrażowy film Mogul Mowgli, który zadebiutował w ubiegłym roku. Produkcja ta zebrała jednak wiele pozytywnych opinii. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi i Marvel zaliczy naprawdę udany powrót Blade’a.

Scenariusz filmu pisze Stacy Osei-Kuffour. W tytułowej roli zobaczymy Mahershala Ali, aktora którego w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w serialu Ramy czy Detektyw.

Postać Blade’a stworzona została przez pisarza Marva Wolfmana i grafika Gene’a Conlana. Po raz pierwszy pojawiła się w komiksie The Tomb of Dracula #10 wydanym w 1973 roku. Najpopularniejszą filmową serią z Blade’m w roli głównej jest trylogia, w której w głównego bohatera wcielił się Wesley Snipes.

Źrodło: variety