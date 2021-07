Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Czarna Wdowa" bije niechlubny rekord - widowisko Marvela najchętniej piraconym filmem ery pandemicznej 0

Marvel Studios odnosi kolejny sukces. Niestety tym razem mowa o zwycięstwie, o którym raczej włodarze hollywoodzkiego studia nie chcieliby słyszeć.

Najnowsze widowisko należące do Kinowego Uniwersum Marvela, czyli Czarna Wdowa, stało się najchętniej piraconym filmem w historii ery pandemii spowodowanej koronawirusem i zachorowaniami na COVID-19. Superprodukcja Marvela pokonała w tym wyścigu inne widowisko, którego premiera odbyła się na jednej z platform streamingowych. Mowa o filmie dostępnym na Amazon Prime Video, czyli science-fiction z Chrisem Prattem – Wojna o jutro.

Portal Torrent Freak opublikował odświeżoną listę najchętniej ściąganych filmów w ostatnich dniach. Jak się okazuje Czarna Wdowa drugi tydzień z rzędu piastuje "zaszczytne" miejsce numer jeden. Na drugiej lokacie znalazło się miejsce dla nowości – Gunpowder Milkshake, z kolei wspomniane widowisko z Prattem, Wojna o jutro, spadło na miejsce 3.

Rekordy bite przez kolejne premiery na platformach streamingowych pokazują, że piractwo jest w tym momencie największym problemem dystrybutorów takich, jak Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ czy Netflix.

Warto odnotować, że Czarna Wdowa miała także premierę w kinach, gdzie poradziła sobie w naprawdę imponującym stylu. Produkcja ze Scarlett Johansson w weekend otwarcia zgarnęła w Stanach Zjednoczonych 80 mln dolarów, a także dorzuciła do konta 60 mln dolarów z wykupionych "biletów" dających dostęp do filmu na platformie Disney+. Niestety w drugi weekend widowisko zaliczyło drastyczny spadek wpływów, co tylko potwierdza wpływ piractwa na wyniki finansowe poszczególnych tytułów.

Źrodło: MovieWeb