"Wiedźmin: Zmora Wilka" - zobaczcie zwiastun i poznajcie polską obsadę głosową animacji Netflixa 0

Netflix pokazał nowe materiały promujące produkcję Wiedźmin: Zmora Wilka.

"Wiedźmin: Zmora Wilka"

Film przedstawia świat Wiedźmina z szerszej perspektywy: Przed Geraltem był jego mentor Vesemir – młody wiedźmin, który uciekł od życia w ubóstwie, by zabijać potwory dla pieniędzy. Jednak kiedy nowy, dziwny potwór zaczyna terroryzować pełne napięć politycznych królestwo, Vesemir rozpoczyna przerażającą przygodę, która zmusza go do zmierzenia się z demonami ze swojej przeszłości.

Producentem i scenarzystą filmu jest Beau de Mayo, współproducentami są Lauren Schmidt Hissrich oraz Kwang Il Han ze Studia Mir, który jest także reżyserem filmu.

Obsada głosowa:

