Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nadchodzi polska premiera 2. sezonu "Creepshow" - zobaczcie zwiastun i poznajcie datę! 0

AMC ogłosiło datę polskiej premiery 2. sezonu Creepshow – serialowej antologii utrzymanej w klimacie komediowego horroru, która powstała na podstawie kultowej komedii grozy i komiksie o tym samym tytule.

Creepshow

Serial będzie emitowany od 29 lipca o 22:00 na antenie AMC. 2. sezon składa się z pięciu mrożących krew w żyłach odcinków, emitowanych w każdy czwartek od 29 lipca do 26 sierpnia, a 2 września stacja pokaże animowany odcinek specjalny, który powstał na bazie opowiadań Stephena Kinga i Joego Hilla.

Słynny komiks zostaje ożywiony w krótkich historiach przedstawiających wszystko, co straszne i przerażające – od morderstw poprzez przeróżne potwory i monstra, aż do niewytłumaczalnych i nadprzyrodzonych zjawisk. Nigdy nie wiadomo, co się czai na kolejnej stronie…

W 2. sezonie Creepshow na ekranie pojawiają się takie gwiazdy jak Ali Larter, Ryan Kwanten, Barbara Crampton, C. Thomas Howell, Denise Crosby, Breckin Meyer, Ted Raimi, Iman Benson, Kevin Dillon, Eric Edelstein, Justin Long, D'Arcy Carden oraz Molly Ringwald. W specjalnym odcinku animowanym, na antenie 2 września o 22:00, usłyszymy głos Kiefera Sutherlanda oraz Joey King.

Creepshow to serial produkcji Cartel we współpracy z Monster Agency Productions, Taurus Entertainment i Striker Entertainment.

Premiera serialu 29 lipca o 22:00 na kanale AMC. Kolejne odcinki w każdy czwartek o tej samej porze.

Źrodło: AMC Polska