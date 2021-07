Ciemna strona mediów społecznościowych w limitowanym serialu Netflixa ''Clickbait'' 0

Netflix opublikował zwiastun limitowanego serialu Clickbait, który ukaże nam walkę z czasem i mroczną stronę mediów społecznościowych.

fragment plakatu promującego serial ''Clickbait''

Fabułę serialu poznamy z punktu widzenia różnych osób. Główny bohater to Nick Brewer, kochany ojciec, mąż i brat, który z dnia na dzień znika bez śladu. Niedługo po tym wydarzeniu w sieci pojawia się viralowy filmik z Nickiem w roli głównej. Pobity mężczyzna trzyma kartkę z napisem: Znęcam się nad kobietami. Przy 5 milionach wyświetleń umrę. Czy tekst ten to groźba, żart, a może wyzwanie? Siostra Nicka wraz z jego żoną starają się oszukać czas i odnaleźć mężczyznę przed uzyskaniem 5 mln wyświetleń, to jednak czego dowiedzią się w trakcie poszukiwań całkowicie je zaskoczy. Nie znały one bowiem ciemnej strony Nicka.

Clickbait promowany jest jako fascynujący thriller, w którym najwyższą stawką jest życie. Twórcy chcą ukazać nam w jaki sposób internet wpływa na nas i na nasze impulsy, które nieświadomie nawet pobudzane są przez media społecznościowe. Zobaczymy jak wielka różnica tkwi pomiędzy życiem realnym, a tym jakie kreujemy w internecie.

Poniżej wspomniany zwiastun.

W rolach głównych występują Adrian Grenier, Zoe Kazan i Betty Gabriel. Oprócz nich w obsadzie są także Phoenix Raei, Abraham Lim, Jessie Collins, Ian Meadows oraz Cameron Engels. Za serial odpowiadają Tony Ayres i Christian White.

Clickbait składa się z ośmiu odcinków. Premiera serialu już 25 sierpnia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon, Netflix