Amazon adaptuje na serial ''Chłopaki Anansiego'' Neila Gaimana

Starz jakiś czas temu anulował serial Amerykańscy bogowie, jednak na tej produkcji nie kończą się serialowe adaptacje powieści Neila Gaimana. Tym razem za jedno z jego dzieł bierze się platforma Amazon. Na szklany ekran przeniesie ona powieść Chłopaki Anansiego.

na zdjęciu Neil Gaiman i David Tennant, serial ''Dobry omen''

Powieść Chłopaki Anansiego jest luźno powiązana z Amerykańskimi bogami, a to za sprawą postaci Anansiego, który to jest afrykańskim pajęczym bogiem oszustem, który potrafi zmieniać porządek świata, tworzyć coś z niczego, a nawet podobno oszukać śmierć. Postać ta pojawiła się w serialu Starz, jednak Amazon swojej produkcji nie traktuje w żaden sposób jako spin-offa.

Projekt Amazonu składać ma się z sześciu odcinków. Jego produkcja rozpocząć ma się jeszcze w tym roku, w Szkocji. Fabuła serialu skupi się na synach Anansiego – Grubym Charliem i Spiderze. Gruby Charlie wiódł normalne, spokojne życie, do czasu nagłej śmierci swojego ojca. Wtedy wszystko wywróciło mu się do góry nogami. Charlie nie wiedział bowiem, iż jego ojciec był bogiem oraz tego, iż ma brata. Ten zaś zjawia się nieoczekiwanie chcąc uczynić życie Charliego bardziej interesującym, a co za tym idzie bardziej niebezpiecznym.

Napisaniem scenariusza do serialu zajmie się sam Gaiman wraz z Lenny Henrym. Niedługo rozpoczną się castingi. Premiery serialu spodziewać możemy się w drugiej połowie przyszłego roku.

Źrodło: superherohype.com