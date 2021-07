Zwiastun ''Vacation Friends'' - sprośnej komedii dla dorosłych z Johnem Ceną w roli głównej 0

Wytwórnia 20th Century Studios opublikowała zwiastun komedii Vacation Friends. To prosta i sprośna produkcja, a przedstawiony poniżej zwiastun przeznaczony jest dla widzów dorosłych.

fragment plakatu promującego film ''Vacation Friends''

Główni bohaterowie to Marcus i Emily, para która niedawno się zaręczyła i wyleciała na wakacje do kurortu w Meksyku. Tam zaprzyjaźniają się z Ronem i Kylą, szalonymi i żądnymi wrażeń imprezowiczami. Zwykle bardzo odpowiedzialna i zrównoważona para, postanawia przez najbliższy tydzień pożyć chwilą i cieszyć się niczym nieskrępowaną zabawą ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Miesiąc po wakacjach, na ślubie Emily i Marcusa zjawiają się Ron i Kyle. Nie byli zaproszeni, ich przybycie zaprowadza chaos, a oni sami udowadniają, że to co rozpoczęło się na wakacjach, nie zawsze musi na nich pozostać…

Obsadę filmu prowadzą John Cena jako Ron, Lil Rel Howery jako Marcus, Yvonne Orji jako Emily i Meredith Hagner jako Kyla. W pozostałych rolach wystąpią m.in. Robert Wisdom, Andrew Bachelor i Lynn Whitfield. Za reżyserię filmu Vacation Friends odpowiada Clay Tarver, który pracował na podstawie scenariusza własnego i Toma Mullena, Tima Mullena, Jonathana Goldsteina i Johna Francis Daley.

Premiera filmu na Hulu już 27 sierpnia 2021 roku.

Źrodło: Collider