Specjalny plakat z okazji 15-rocznicy premiery "Clerks 2" oraz potwierdzenie startu zdjęć do 3. części! 0

Dzisiaj mija 15 lat, kiedy to Clerks – Sprzedawcy 2 doczekali się premiery w kinach. Z tej okazji Kevin Smith wrzucił na swoje social media specjalny plakat rocznicowy.

Kevin Smith - "Clerks - Sprzedawcy 2"

Trudno w to uwierzyć, ale Clerks – Sprzedawcy 2 mają już 15 lat. Kontynuacja kultowej komedii z lat 90. Kevina Smitha doczekała się specjalnego, rocznicowego plakatu, za który odpowiada @DarkNateReturns. Praca graficzna tak bardzo spodobała się reżyserowi filmu, że ten postanowił puścić go dalej. Zobaczcie sami i oceńcie omawiany plakat.

Dodatkowo Kevin Smith potwierdził, że rozpoczynają się prace nad kolejną odsłoną kultowego cyklu. Twórca zamieścił na swoim Twitterze także ciekawy wpis, w którym podaje informację, że powrócił do starej wypożyczalni wideo, aby przygotować się do realizacji "Clerks 3". Znalazł tam starą kasetę z odcinkami serialu Lois & Clark: The New Adventures of Superman, które nagrał, gdy pracował w Quick Stop.

Dystrybutorem filmu "Clerks 3" będzie wytwórnia Lionsgate. Na razie nie została wyznaczona data premiery.

Źrodło: MovieWeb