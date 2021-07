Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Leslie Grace zostanie Batgirl! 0

Wygląda na to, że Warner Bros. Pictures i DC Films wreszcie podjęły decyzje dotyczące obsadzenia Batgirl. Wybór padł na gwiazdę musicalu In the Heights: Wzgórza marzeń.

Corey Hawkins i Leslie Grace - "In the Heights: Wzgórza marzeń"

Jak podaje portal Deadline, Leslie Grace została wybrana do roli Batgirl w nadchodzących produkcjach opartych na komiksach DC. Informacja na razie nie została potwierdzona przez studio Warner Bros. Pictures.

Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, to właśnie Leslie Grace była od początku faworytką włodarzy wytwórni, dzięki udanej roli w musicalu In the Heights: Wzgórza marzeń. Przesłuchanie, w którym wzięła udział miało tylko przypieczętować ten wybór. W finałowym przesłuchaniu Grace miała pokonać trzy inne aktorki, które były brane pod uwagę przy okazji Batgirl. Były nimi Isabela Merced, Zoey Deutch i Haley Lu Richardson.

Film o Batgirl będzie pierwszą dużą produkcją DC Films, która zadebiutuje tylko wyłącznie na HBO Max. Adil El Arbi i Bilall Fallah zajmą się reżyserią. Scenariusz dostarczyła Christina Hodson.

Na razie data premiery nie została ujawniona.

Źrodło: Deadline