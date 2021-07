Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Diuna" - zwiastun widowiska Denisa Villeneuve'a na podstawie legendarnej książki Franka Herberta 0

Warner Bros. Pictures zaprezentowało nowy zwiastun widowiska Diuna.

Timothée Chalamet - "Diuna"

Diuna, produkcja Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures w reżyserii nominowanego do Oscara Denisa Villeneuve'a, to kinowa adaptacja przełomowego bestsellera Franka Herberta pod tym samym tytułem.

Historia opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Film ma trafić do kin od 15 października 2021 roku

Zapowiedź dostępna również z polskimi napisami:

Źrodło: Warner Bros. Pictures