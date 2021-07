Anna Torv zagra ważną rolę w serialu "The Last of Us" 0

Obsada serialu The Last of Us, którego scenariusz zostanie oparty na kultowej grze od Sony Interactive Entertainment, powiększyła się o kolejne nazwisko.

Anna Torv - "Stephanie"

Anna Torv to najnowszy nabytek w obsadzie aktorskiej serialu The Last of Us. 42-letnia aktorka pochodząca z Australii wcieli się w postać o imieniu Tess – przemytniczkę i niezwykle twardą kobietę w post-apokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie.

Tess była postacią drugoplanową w grze "The Last of Us" i pełniła rolę długoletniej partnerki przemytniczej głównego bohatera tej opowieści, czyli Joela. Podobnie, jak on wyznawała twarde zasady, których się trzymała.

Anna Torv dołącza tym samym do kilku innych aktorów i aktorek, których ujrzymy na ekranie w trakcie oglądania serialu HBO. W produkcji wystąpią Pedro Pascal (jako Joel), Bella Ramsey (jako Ellie), Gabriel Luna (jako Tommy), Merle Dandridge (jako Marlene, przywódczynię ruchu oporu znanego, jako Świetliki. Co ciekawe Dandridge podkładała głos po tę postać w dwóch grach z serii "The Last of Us") oraz Nico Parker (jako Sarah, córka Joela).

"The Last of Us" rozgrywa się 20 lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji i skupia się na relacjach między przemytnikiem Joelem, a Ellie, nastolatką, która może być kluczem do zakończenia śmiertelnej pandemii. Joel, zatwardziały ocalały, zostaje zatrudniony, by przemycić 14-letnią dziewczynkę z opresyjnej strefy kwarantanny. Wkrótce prosta robota staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, przez Stany Zjednoczone.

Craig Mazin i twórca gry Neil Druckmann są scenarzystami i producentami wykonawczymi serialu. Pierwszy sezon będzie adaptacją wydarzeń z oryginalnej gry, ale oczekuje się również, że będzie zawierał elementy sequela. Druckmann potwierdził niedawno, że serial nabierze nieco swobody, jeśli chodzi o fabułę. Pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków i ma zostać wyemitowany w 2022 roku.

Produkcja trwa już od kilku tygodni w Albercie w Kanadzie.

Źrodło: ComicBookMovie