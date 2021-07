Kina wykorzystują plakaty fanów do promowania filmu "Spider-Man: No Way Home" 0

Czy fani Kinowego Uniwersum Marvela są zniecierpliwieni brakiem jakichkolwiek materiałów promujących nowy film o przygodach Spider-Mana? Odpowiedź brzmi oczywiście tak, ale jak się okazuje nie tylko oni!

Marvel Studios planuje premierę widowiska Spider-Man: No Way Home na grudzień tego roku. Co dziwne do sieci nie trafiły jeszcze żadne oficjalne materiały promujące film. Nawet plakat zapowiadający nadejście trójki. Najwidoczniej Sony Pictures i Marvel Studios chcą się dobrze przygotować zanim wystartują z machiną marketingową.

Nie do końca podoba się to kiniarzom na świecie, którzy w celach promocyjnych filmu Spider-Man: No Way Home zaczęły korzystać z materiałów fanowskich, które nie są na oficjalnych licencjach Marvela. Do premiery filmu pozostało już tylko kilka miesięcy i kina nie chcą dłużej zwlekać. Na Twitterze można znaleźć zdjęcia z rozwieszonymi plakatami.

Spider-Man: No Way Home to niezwykle tajemniczy projekt, o którym mówi się w zasadzie od początku ogłoszenia produkcji. Na ekranie mają pojawić się bowiem różne wersje tytułowego herosa – zagrają go aktorzy doskonale znani wszystkim fanom komiksowych ekranizacji. Marvel Studios oficjalnie tego nie potwierdził, ale w filmie mamy zobaczyć Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda. Potwierdzono natomiast powrót Alfreda Moliny jako Doktora Octopusa i Jamie Foxxa jako Electro.

Źrodło: ComicBookMovie