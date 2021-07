Nicole Kidman jako szefowa ośrodka odnowy biologicznej w zwiastunie serialu ''Nine Perfect Strangers'' 0

Hulu prezentuje zapowiedź serialu Nine Perfect Strangers. Produkcja ta opiera się na bestsellerowej powieści Liane Moriarty. Pierwsze skrzypce w tej limitowanej, ośmioodcinkowej serii gra Nicole Kidman, jako szefowa tajemniczego ośrodka odnowy biologicznej.

fragment plakatu promującego serial ''Nine Perfect Strangers''

Nine Perfect Strangers to thriller psychologiczny. Nicole Kidman wciela się w dyrektorkę prestiżowego ośrodka zdrowia i odnowy biologicznej Mashę. Prowadzone przez nią uzdrowisko oferuje całkowite uleczenie z wszelkich bolączek dnia codziennego, które wywarły wpływ zarówno na umysł, jak i na ciało. Uzdrowienie i przemiana ma nastąpić w ciągu zaledwie 10 dni. Do ośrodka trafia dziewięcioro nieznajomych. Kuracjusze początkowo zadowoleni z oferowanych usług, nie wiedzą co tak naprawdę czeka na nich w tym miejscu…

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Obsada serialu prezentuje się znakomicie. Oprócz Kidman, na ekranie zobaczymy m.in. Reginę Hall jako Carmel, Melissę McCarthy jako Frances, Michaela Shannona jako Napoleona, Manny Jacinto jako Yao, Tiffany Boone jako Delilah, Luke'a Evansa jako Larsa, Melvin Gregg jako Bena, Grace Van Patten jako Zoe Marconi, Asher Keddie jako Heather, Samarę Weaving jako Jessicę i Bobby Cannavale jako Tony’ego.

Premiera serialu już 18 sierpnia 2021 roku na Hulu. Prawa do dystrybucji Nine Perfect Strangers nabyła także platforma Amazon Prime Video.

