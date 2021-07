HBO dalej pracuje nad serialem ''Dune: The Sisterhood'' - jest nowy showrunner 0

W 2019 roku pierwszy raz świat obiegła informacja o projekcie, nad którym pracuje platforma HBO Max. To serial 'Dune: The Sisterhood', który ukaże wydarzenia sprzed tych jakie poznamy w nadchodzącym filmie Diuna. Od tego czasu o projekcie była cisza, aż to teraz. Otrzymał on nowego showrunnera.

na zdjęciu Denis Villeneuve i Javier Bardem, film ''Diuna''

Stanowisko to objęła Diane Ademu-John, która pracowała m.in. przy serialu Nawiedzony dwór w Bly, Pamiętniki wampirów oraz The Originals. Funkcję showrunnera przejęła po Jonie Spaihtsie, który zrezygnował z projektu niedługo po jego ogłoszeniu. Ademu-John zajmie się także napisaniem scenariusza do serialu i będzie producentką wykonawczą serii.

Serial oprze się na książce Zgromadzenie Żenskie z Diuny. Powieść ta osadzona jest w Uniwersum Diuny, a jej akcja rozgrywa się na kilka tysięcy lat przed wydarzeniami z Kronik Diuny. Poznamy historię opowiedzianą oczami tajemniczych kobiet z zakonu zwanego Bene Gesserit. Kobiety te są obdarzone niezwykłymi zdolnościami, dzięki którym mogą panować nad umysłem i ciałem, co pozwala im umiejętnie działać w polityce Imperium realizując własne plany. Działania te doprowadzają je do planety Arrakis, znanej jako Diuna.

Dune: The Sisterhood ma być powiązany z pełnometrażowymi filmami i być dla nich prequelem. Za reżyserię odcinka pilotażowego odpowie Denis Villeneuve.

Źrodło: variety