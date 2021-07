Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

HBO Max nie trafi do Polski w 2021 roku! 0

Niestety mamy fatalne informacje dla wszystkich fanów HBO, którzy czekali na nową platformę streamingową giganta. HBO Max nie zawita do naszego kraju w 2021 roku.

Platforma streamingowa HBO Max, która może pochwalić się wieloma hitowymi tytułami filmowymi oraz serialowymi, nie zawita do Polski oraz innych europejskich krajów w tym roku. Premiera została przełożona na początek 2022 roku. Koncern WarnerMedia, do którego należy platforma, na razie chce się skupić na rynkach amerykańskich – na początku wakacji usługa zawitała do 39 krajów Ameryki Południowej oraz regionu Karaibów.

Informacja na pewno nie jest zbyt przyjemna dla wszystkich fanów HBO, którzy liczyli, że przestarzała platforma HBO GO zostanie zastąpiona przez nowe HBO Max. W sieci można było znaleźć już sporo spekulacji na temat ceny i potencjalnej daty premiery. Niestety nic z tych rzeczy. Na debiut nowej usługi będziemy musieli poczekać do 2022 roku, kiedy to wciągu kilku pierwszych miesięcy HBO Max powinno wreszcie mieć premierę nad Wisłą. Oczywiście pod warunkiem, że nie wynikną kolejne komplikacje.

Czy Was też zasmuciła ta informacja? Na które produkcje HBO czekacie najbardziej?

Źrodło: The Hollywood Reporter