Aktorka znana z kultowej roli w filmie Tarantino dołącza do prequelu "Smętarza dla zwierząt" 0

Paramount Pictures zamierza zrealizować prequel horroru z 2019 roku na podstawie jednej z najbardziej znanych książek Stephena Kinga – Smętarz dla zwierzaków. Z tego też powodu, włodarze wytwórni kompletują obsadę aktorską, która powiększyła się właśnie o ikonę lat 90.

"Smętarz dla zwierzaków" z 2019 roku

Pam Grier znana z kultowej roli w filmie Jackie Brown Quentina Tarantino, dołączyła do obsady przygotowywanego przez Paramount Pictures prequelu Smętarza dla zwierzaków. Na razie nowy film pozostaje bez oficjalnego tytułu.

Zdjęcia do produkcji wystartują już w sierpniu, a finalny produkt trafi bezpośrednio do oferty platformy streamingowej Paramount Plus, niedawno przemianowanej usłudze streamingowej ViacomCBS.

Pam Grier w filmie 'Jackie Brown'

Film jest fabularnym debiutem reżyserskim Lindsey Beer, która wcześniej napisała scenariusz do filmu Netflixa Sierra Burgess jest przegrywem. Scenarzysta Smętarza dla zwierzaków z 2019 roku, Jeff Buhler powrócił również w tej roli przy okazji prequelu.

W obsadzie aktorskiej są również Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Natalie Alyn Lind i Isabella Star LeBlanc. Historia prequelu skupi się na rodzinie, która odkrywa dość niepokojący cmentarz w lesie za ich domem.

Horror Smętarz dla zwierzaków z 2019 roku można uznać za finansowy sukces. Produkcja grozy zarobiła 100 milionów dolarów w światowym box office’e, co jest niezłym wynikiem, zważywszy na to, że budżet wyniósł 21 mln. Dla porównania pierwsza wersja z 1989 roku zgarnęła 57,5 mln dolarów mając budżet na poziomie 11,5 mln dolarów.

Źrodło: Variety