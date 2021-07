Michelle Monaghan w podwójnej roli w thrillerze Netflixa ''Echoes'' 0

Wybrano aktorkę, która wcieli się w podwójną rolę w limitowanym siedmioodcinkowym thrillerze Netflixa 'Echoes', za produkcję którego odpowiada twórca serialu Trzynaście powodów – Brian Yorkey.

na zdjęciu Michelle Monaghan, film ''Każdy twój oddech''

Echoes ma być thrillerem z motywem niebezpiecznej tajemnicy. Główne bohaterki to identyczne bliźniaczki – Leni i Gina, które od dzieciństwa dzielą bardzo niebezpieczny sekret. Potajemnie zamieniały się życiami i teraz już jako dorosłe kobiety prowadzą podwójne życia. Dzielą dwa domy, dwóch mężów i dziecko. Jedna z nich jest zadowoloną z życia gospodynią mieszkającą na farmie koni, a druga to buntowniczka, która wyjechała do Los Angeles, gdzie pisze mroczne opowieści. Cały ten ich perfekcyjnie poukładany świat pogrąża się jednak w wielkim chaosie, gdy jedna z sióstr nagle ginie.

Monaghan wcieli się zarówno w Leni, jak i Ginę. Aktorkę tą kojarzyć możecie z serialu Detektyw, filmu Piksele czy tegorocznego thrillera Każdy twój oddech.

Za serial odpowiadają Yorkey, Quinton Peeples oraz Vanessa Gazy. Echoes to pierwsza produkcja, która powstaje w ramach niedawno zawartej wieloletniej umowy pomiędzy Brianem Yorkey’em a Netflixem.

Źrodło: variety