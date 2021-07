Autorką olśniewających kostiumów jest Małgosia Turzańska, która ma na koncie pracę przy takich produkcjach, jak serial Stranger Things, czy nominowany w czterech kategoriach do Oscara film Aż do piekła z Jeffem Bridgesem w roli głównej. Tym razem Małgosia Turzańska zaprojektowała kostiumy m.in. dla grającej podwójną rolę – dziewczyny z ludu o imieniu Essel oraz Damy, żony potężnego Lorda – zmysłowej Alicii Vikander, a także dla Deva Patela jako Gawaina oraz Sarity Choudhury (matka Gawaina).

Kostium Essel jest bardzo prosty. Ma przewiązywane rzemykami rękawy, onuce, zwykły płaszcz. Do tego szal z doszytymi dzwoneczkami — w niektórych miejscach prostytutki, trędowaci czy inni uważani za "nieczystych" mieszkańcy zmuszani byli do oznajmiania swojej obecności właśnie dźwiękiem dzwoneczków. Podzieliłam się tym z Davidem, a on dodał wątek dzwoneczka do scenariusza. W samym kostiumie nie ma nic zmysłowego. Jest ciężki i szorstki. To Alicia daje mu to coś specjalnego. Już podczas przymiarek zaczęła odkrywać, co można z tym kostiumem robić, np. wiązała sznureczki przy rękawach zębami.

mówi projektantka