Pierwsza zapowiedź 2. sezonu serialu ''The Walking Dead: Nowy świat''

Na Comic Con San Diego 2021 pojawiło się bardzo wiele nowych materiałów. Jednym z nich jest pierwsza zapowiedź drugiego sezonu serialu The Walking Dead: Nowy świat.

fragment plakatu promującego serial ''The Walking Dead: Nowy świat''

Produkcja ta jest drugim spin-offem wywodzącym się od serialu matki – The Walking Dead. Pierwszy to Fear the Walking Dead, który doczekał się już sześciu sezonów – premiera siódmego w październiku tego roku.

The Walking Dead: Nowy świat to limitowana produkcja, która z góry zaplanowana została na dwa sezony. Opowiada nam ona historię pierwszego pokolenia jakiemu przyszło dorosnąć w całkowicie nowej dla niego rzeczywistości. Dla nich koniec świata jest początkiem. Dowiadujemy się jaki wpływ ma na nich nowy świat w jakim przyszło im dorosnąć i żyć. Jedni stają się bohaterami, a inni złoczyńcami. Wiadome jest to, że nie pozostanie nikt na kogo zachowanie nie wpłyną hordy spacerujących po ulicach żądnych mięsa truposzy.

Główne bohaterki to dwie siostry, które wraz z dwójką przyjaciół opuszczają bezpieczne schronienie, aby stawić czoła czychającemu niebezpieczeństwu i wykonać pewną misję. Sezon drugi zakończy historię Iris, Hope, Eltona i Silasa, którzy będą musieli zmierzyć się z tajemniczym wojskiem i zawalczyć o kontrolę nad własnym losem.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera finałowego sezonu składającego się z dziesięciu epizodów już 3 października 2021 roku.

Źrodło: Digital Spy