Pierwsza zapowiedź finałowego 11. sezonu ''The Walking Dead'' 0

Tegoroczne lato i jesień będą bardzo łaskawe dla fanów zombie. Swoje premiery odbędą wszystkie trzy seriale z uniwersum The Walking Dead. Z jedenastym i zarazem finałowym sezonem powróci serial matka, którego pierwsza zapowiedź pojawiła się na Comic Con San Diego 2021.

na zdjęciu Norman Reedus, serial ''The Walking Dead''

Finałowy sezon The Walking Dead składa się z 24 odcinków, których emisja podzielona zostanie na trzy części po osiem epizodów każda. Pierwsze osiem odcinków zadebiutuje już 22 sierpnia tego roku. Części kolejne pojawią się w przyszłym roku.

W październiku natomiast doczekamy się kolejnych serii spin-offów The Walking Dead – z finałowym sezonem powróci The Walking Dead: Nowy świat, a Fear the Walking Dead zadebiutuje siódmą serią.

The Walking Dead to serialowa ekranizacja świetnego komiksu Roberta Kirkmana. Poznajemy losy ludzi w zniszczonym przez tajemniczy wirus świecie, którzy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której to na każdym kroku szaleją hordy krwiożerczych zombie.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Źrodło: ComingSoon