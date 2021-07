Producent miał okazję rozmawiać z dziennikarzem magazynu Collider. W trakcie rozmowy zdradził, co nieco na temat Paranormal Activity 7.

Film jest ukończony, tak, dokonaliśmy tego. Paramount chciał kontynuować "Paranormal Activity", ja prawdopodobnie bym to zostawił w spokoju. Więc chcieli to kontynuować, ale pomyślałem, że jeśli zamierzamy to zrobić, to musimy coś zmienić, nie było możliwości podążania drogą, na której byliśmy. Zaangażowałem wielu kreatywnych ludzi, aby pomyśleli nad czymś nowym. Wiele osób, które mają zamiar zobaczyć nową część "Paranormal Activity" było malutkimi dzieciakami, więc oni nie wiedzą nic na temat starszych filmów. Stwierdziłem, że jeśli mamy to znowu zrobić, to zróbmy to lepiej, a nie próbujmy kontynuować i rozszerzać tego, co stworzyliśmy przez te lata.

powiedział Blum