YouTuber odpowiedzialny za deepfake'i Luke'a Skywalkera oraz Tarkina zatrudniony przez Lucasfilm

Tak zwany deepfake zalał YouTube’a i media społecznościowe. Zwykli ludzie za pomocą swoich domowych komputerów robili prawdziwe cuda z technologią umożliwiającą nałożenie twarzy jednej osoby na drugą. Jak się teraz okazuje, ta wydawać by się mogło zabawa, może być początkiem wielkiej hollywoodzkiej kariery.

Peter Cushing - "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja"

YouTuber Shamook, który wcale nie posiada nie wiadomo, jakiej liczby subskrypcji na popularnej platformie (raptem 75 tysięcy, aczkolwiek pewnie niebawem się to zmieni), zasłynął z przerabiania znanych filmowych scen. Za pomocą odpowiednich narzędzi bawił się w deepfak’i. Na jego kanale możemy znaleźć wiele ciekawych rzeczy, które pokazują nam, jak w alternatywnym świecie mogłyby wyglądać filmy, gdyby znane role zagrali inni aktorzy. Co powiecie na Toma Sellecka w roli Indiany Jonesa? Albo Emily Blunt w kostiumie Czarnej Wdowy?

Shamook jakiś czas temu naprawił coś co zostało lekko popsute przez Lucasfilm. Mowa o odmłodzonym komputerowo Luke’u Skywalkerze w serialu Mandalorian. YouTuber zajął się także poprawieniem Lei oraz Tarkina. Poniżej możecie zobaczyć efekty jego pracy:

Jak się okazuje Shamook dołączył do ekipy ILM/Lucasfilms, gdzie pracuje już od kilku tygodni. To właśnie z tego powodu na jego kanale coraz rzadziej pojawiają się nowe treści. Oficjalne stanowisko, jakie pełni w firmie to "Senior Facial Capture Artist". Twórca zapewnił swoich fanów, że trochę zajęło mu wdrożenie się i aklimatyzacja w nowym miejscu pracy, jednak już jest wszystko dobrze i niebawem liczba przesyłanych materiałów na kanale powinna wzrosnąć.

Źrodło: IndieWire