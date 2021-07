Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Mortal Kombat" zainspirowany przebojową, brutalną serią gier wideo, zadebiutuje na Blu-Ray i DVD 0

Ulubieni bohaterowie stają przeciwko sobie w ostatecznej, krwawej bitwie, doprowadzającej ich do granic możliwości! Film Mortal Kombat, zainspirowany przebojową, brutalną serią gier wideo, zadebiutuje na 4K ULTRA HD BLU-RAY™, BLU-RAY™ i DVD już 1 września.

Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł do tego, że obrywa za pieniądze. Nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung nasłał na niego swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, kriomancera z innego wymiaru. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole udaje się na poszukiwanie Sonyi Blade, poleconej mu przez Jaxa. Ten major sił specjalnych ma takie samo dziwne znamię w kształcie smoka, z jakim urodził się Cole.

Wkrótce Young trafia do świątyni Lorda Raidena, jednego ze Starszych Bóstw i obrońcy Ziemi, zapewniającego schronienie tym, którzy mają smocze znamię. W świątyni Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem i Kung Lao oraz zbuntowanym najemnikiem Kano. Wspólnie staną do walki największych mistrzów Ziemi z przeciwnikami z Zaświatów, w której stawką jest Wszechświat. Ale czy Cole zdoła uwolnić swoje arcana – niezmierzoną moc we wnętrzu duszy – i zdąży nie tylko ocalić bliskich, ale i powstrzymać Zaświaty raz na zawsze?

Przenosząc tę historię na ekran, chcieliśmy zarówno pozostać wierni materiałowi źródłowemu i zadowolić oddanych fanów, ale także stworzyć ekscytujące doświadczenie dla kinomanów, którzy nie znają gry. Chcieliśmy zapewnić każdemu naprawdę zabawną, nieubłaganą jazdę i pozwolić widzom poznać te niesamowicie postacie i potężną energię Mortal Kombat.

mówi reżyser filmu, Simon McQuoid

MORTAL KOMBAT. DODATEK SPECJALNY W WYDANIU DVD:

Sceny niewykorzystane

MORTAL KOMBAT. DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY™ i 4K Ultra HD:

Sceny niewykorzystane

Od gry na ekran: tworzenie Mortal Kombat

Mortal Kombat: ulubieńcy fanów – 11 filmów

Choreografia walk

Krypta: niespodzianki w Mortal Kombat

Anatomia sceny – 7 materiałów filmowych

Na fanów serii czeka ponadto animacja z uniwersum Mortal Kombat. "Legendy Mortal Kombat: Starcie królestw*", sequel doskonale przyjętej Zemsty Scorpiona, będzie dostępny na DVD od 15 września.*

Źrodło: Galapagos