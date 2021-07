W dniach 3-8 sierpnia do gdańskich kin oraz innych ciekawych miejsc zagości już po raz 4. Octopus Film Festival – sześciodniowy przegląd najciekawszych propozycji kina gatunkowego z całego świata, organizowany przez dystrybutora filmowego Velvet Spoon. Podczas festiwalu obejrzymy 46 filmów, w tym 10 polskich premier, a jak co roku jedną z największych atrakcji będzie ukryty pokaz z nieznaną lokalizacją i tytułem. Tegoroczna edycja rozpocznie się pokazem filmu z Sundance – będzie to Gorejący świat Carlson Young, oparty na pierwszej powieści science fiction napisanej przez kobietę, Margaret Cavendish, w 1666 roku.