Przerażająca zapowiedź i plakat 10. sezonu ''American Horror Story''

W sieci pojawiły się nowe materiały promujące oczekiwany dziesiąty sezon antologii grozy American Horror Story. Nadchodząca produkcja nosi podtytuł 'Double Feature' i opowiedzieć ma nam dwie przerażające historie, które prawdopodobnie pod koniec połączą się w jedno.

fragment plakatu promującego 10. sezon serialu ''American Horror Story''

Na oficjalnym profilu serialu na Twitterze zadebiutował nowy zwiastun serialu oraz plakat. Oba materiały są przerażające i przyprawiają o dreszcz.

Dziesiąty sezon antologii, za którą odpowiada Ryan Murphy przybliży nam dwa zupełnie odrębne od siebie nadprzyrodzone gatunki. Jedne to kosmici, a drugie dziwne syreny z niezwykle ostrymi zębami. Coś połączy te stworzenia, co to jednak będzie, dowiemy się dopiero oglądając serial, który zadebiutuje już 25 sierpnia 2021 roku.

American Horror Story: Double Feature składać ma się z dwóch odrębnych części. Pierwsza z nich nosi tytuł Czerwona Fala, druga Dolina Śmierci. To jednak na razie jedyne informacje na temat fabuły. Żadne szczegóły nie zostały do tej pory zdradzone i możliwe, iż o co chodzi dowiemy się dopiero oglądając nadchodzący sezon.

W obsadzie znajdują się Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock i Macaulay Culkin.

Źrodło: Twitter