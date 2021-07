Rebecca Hall w zwiastunie horroru ''Dom nocny'' 0

Za pośrednictwem Searchlight Pictures w sieci zadebiutował nowy zwiastun psychologicznego horroru Davida Brucknera Dom nocny. Gwiazdą produkcji została Rebecca Hall, aktorka którą kojarzyć możecie z tegorocznego filmu Godzilla vs. Kong.

fragment plakatu promującego film ''Dom nocny''

Zdruzgotana po niespodziewanej śmierci męża, Beth (Rebecca Hall) zostaje sama w domu nad jeziorem, który dla niej zbudował. Stara się najlepiej jak potrafi, ale dopadają ją koszmary. Na miejscu ma niepokojące wizje, dręczy ją niewidzialna siła, która znika wraz z światłem dnia. Wbrew radom przyjaciół zaczyna grzebać w dobytku męża, chcąc odpowiedzi. To, co znajduje, to tajemnice zarówno dziwne, jak i niepokojące. Kobieta postanawia rozwiązać je za wszelką cenę.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Za reżyserię odpowiada David Bruckner, który pracował na scenariuszu autorstwa Bena Collinsa i Luke'a Piotrowskiego. W obsadzie oprócz Hall znajdują się także Sarah Goldberg jako Claire, Stacy Martin jako Madelyne, Evan Jonigkeit jako Owen i Vondie Curtis-Hall jako Mel.

Kinowa premiera filmu Dom nocny już 20 sierpnia 2021 roku. Swoją światową premierę horror miał w ubiegłym roku na Sundance Film Festival.

