Nowy film Nicholasa Woodsa - zobaczcie zwiastun thrillera o zemście ''Echoes of Violence'' 0

Do cyfrowej dystrybucji już za niecały miesiąc trafi nowy film Nicholasa Woodsa Echoes of Violence. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun tej produkcji, z którym możecie zapoznać się w dalszej części tego artykułu.

fragment plakatu promującego film ''Echoes of Violence''

Nowy film twórcy horroru The Axiom i dramatu science fiction Darkstar przedstawi nam historię Marakyi, kobiety którą całą zakrwawioną znajduje na pustyni Sedony agent nieruchomości Alex. Pomaga jej i razem wyruszają w podróż do Los Angeles w poszukiwaniu tych którzy skrzywdzili kobietę. Muszą się śpieszyć i szybko opuścić pustynię, bowiem ściga ich mężczyzna wynajęty do zabicia Marakyi. Kellin, tak ma na imię zawodowy zabójca, który niegdyś był marynarzem, teraz jednak aby uzbierać pieniądze na ratunek dla swojego ciężko chorego ojca, zgadza się pracować dla niebezpiecznego handlarza żywym towarem – Anthony’ego. Kellin dostaje rozkaz zabrania na pustynię jednej z dziewczyn Anthony’ego, która sprawia mu kłopoty. Tam ma ją zabić. Marakyi’a ucieka i wraca do Los Angeles, gdzie chce raz na zawsze rozprawić się z swoim byłym szefem i odzyskać upragnioną wolność.

W obsadzie thrillera znajdują się Michaella Russell jako Marakyi, Heston Horwin jako Alex, Chase Cargill jako Kellin, Taylor Flowers jako Anthony, Sam Anderson i Frank Oz.

Premiera filmu Echoes of Violence już 24 sierpnia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon