Pierwszy zwiastun filmu "Zupa Nic" Kingi Dębskiej 0

Dystrybutor udostępnił premierowy zwiastun filmu Zupa Nic, za powstanie którego odpowiada Kinga Dębska autorka takich hitów jak Moje córki, krowy, czy Zabawa, zabawa. Przypomnij sobie wszystkie smaki dzieciństwa.

kadr z filmu "Zupa Nic"

Kinga Dębska, powraca z nowym filmem! Już pod koniec sierpnia razem z nią cofniemy się do czasów PRLu, by ponownie spotkać się z Martą i Kasią – siostrami, które w hicie Moje córki krowy próbowały odbudować swoją relację. Teraz spotkamy je kilkanaście lat wcześniej; jeszcze gdy były nastolatkami, którym przyszło żyć w jaskrawo barwnych czasach. Zupa nic to ciepła i zabawna, słodko-gorzka opowieść o świecie, który wszyscy dobrze znamy i za którym tęsknimy – za światem dzieciństwa.

W tej słodko-gorzkiej opowieści o dojrzewaniu i potrzebie wolności, której fabułę ponownie zainspirowały osobiste doświadczenia autorki, występują: Adam Woronowicz, Kinga Preis, Ewa Wiśniewska, Katarzyna Kwiatkowska, Rafał Rutkowski oraz stawiające pierwsze kroki na dużym ekranie Barbara Papis i Alicja Warchocka. Rodzinne relacje nakreślone z wielką czułością i empatią, doza przekory, porcja terapeutycznego śmiechu i wzruszeń oraz ujmująca melancholia meblościanek – wszystko to w filmowej pigułce pozytywnej energii jaką jest Zupa nic.

Film na ekranach kin już od 27 sierpnia!

Źrodło: Kino Świat