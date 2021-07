Stan Boba Odenkirka stabilny - aktor miał problemy z sercem na planie "Zadzwoń do Saula" 0

Bob Odenkirk, aktor znany z Breaking Bad oraz Zadzwoń do Saula, został przewieziony do szpitala po tym, jak zasłabł podczas kręcenia ostatniej serii serialu o prawniku Waltera White’a w Nowym Meksyku.

Bob Odenkirk - "Zadzwoń do Saula"

Wczoraj podano szczątkowe informacje związane ze stanem zdrowia Boba Odenkirka. Do mediów publicznych trafiła informacja o zasłabnięciu aktora na planie Zadzwoń do Saula i zabraniu go do szpitala. Niestety od tego momentu w mediach oraz portalach społecznościowych panowała absolutna cisza. Zaniepokojeni tym faktem fani otrzymali jedynie szczątkowe doniesienia, w tym od kolegi z planu Breaking Bad, Bryana Cranstona, który poprosił ich o modlitwę za przyjaciela.

Dzisiaj wiemy już nieco więcej na ten temat.

Możemy potwierdzić, że Bob jest w stabilnym stanie po tym, jak doświadczył incydentu związanego z sercem. On i jego rodzina chcieliby wyrazić wdzięczność niesamowitym lekarzom i pielęgniarkom, którzy się nim opiekują, a także obsadzie, ekipie i producentom, którzy pozostali u jego boku. Odenkirk chcieliby również podziękować wszystkim za dobre słowa i poprosić o chwilę prywatności w momencie, w którym Bob będzie dochodził do zdrowia.

czytamy w oświadczeniu wydanym dla prasy

Syn aktora również przekazał dobrą wiadomość, że z jego ojcem już jest lepiej i będzie dobrze:

Nie zostało to potwierdzone, ale jak podał The Hollywood Reporter, Bob Odenkirn dostał zawału serca. W tym momencie jest o oczywiście mało ważne. Liczy się to, że aktor dochodzi do siebie i za jakiś czas – miejmy nadzieję – będzie mógł wrócić do pracy, którą kocha.

