Jodie Turner-Smith przymierzana do roli Calypso w filmie o Kravenie 0

Jakiś czas temu wytwórnia Sony Pictures ogłosiła plany związane z realizacją kolejnego spin-offu Spider-Mana. Tym razem głównym bohaterem historii ma zostać Kraven.

Jodie Turner-Smith - "Ostatni okręt"

Sony Pictures wybrało już nawet aktora, który wcieli się w postać myśliwego Kravena, jednego z najbardziej znanych przeciwników Człowieka Pajaką. Aaron Taylor-Johnson został zwycięzcą wyścigu o tę rolę. Teraz przedstawiciele Sony Pictures poszukują kolejnych aktorów i aktorek, którzy mogą wystąpić w superprodukcji. Na horyzoncie pojawiła się kandydatka do zagrania roli Calypso.

Portal The Illuminerdi podał informację, że Jodie Turner-Smith jest faworytką do zgarnięcia roli w filmie. Niestety na razie te doniesienia nie zostały potwierdzone przez proucentów.

W komiksach Calypso była bezwzględną kapłanką voodoo, która w rzeczywistości jest odpowiedzialna za nadanie Kravenowi jego ulepszonych zdolności. Wkrótce potem zostali kochankami, a Calypso podsycała nienawiść Łowcy do Spider-Mana, przekonując go, by nigdy nie tracił z oczu swojej ofiary. Co ciekawe Calypso nie byłaby jedynym czarnym charakterem w filmie. Na ekranie miałby pojawić się również inny znany rywal komiksowego myśliwego oraz Spider-Mana – Chameleon.

Reżyserem produkcji o Kravenie został J.C. Chandor. Premiera zaplanowana jest na zaplanowana jest na 13 stycznia 2023 roku.

Źrodło: The Illuminerdi